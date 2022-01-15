В настоящее время спасатели пытаются спасти травмированных.

В Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерлу один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла в 11:15.

По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускали с горы. Также спасатели направлялись еще к одному травмированному туристу.

К погибшему отправились работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 28 человек и 5 единиц техники.

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В ГСЧС сообщили, что пострадавшие туристы из города Южное Одесской области. Спасатели продолжают оказывать им помощь.

По состоянию на 14:40, мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали к спортивной базе "Заросляк" и передали медикам.

В 14:30 другое травмированное лицо, женщина 1989 года рождения, к которой направлялись спасатели, найдено, организовано ее сопровождение.

Еще одна женщина 1965 года рождения погибла.

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