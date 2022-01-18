На высокогорье Карпат сегодня облачно, а из-за тумана видимость снизилась до 70 метров.

На высокогорье Карпат сегодня температура снизилась до -18°.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:00, 18 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 70 метров), ветер северный, 8 м/с, температура воздуха -18°С", - говорится в сообщении.

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Напомним, вчера Закарпатье накрыла непогода. Там сильные снегопады и шквальный ветер не только испортили отдых туристам, но и принесли немало бед. В частности, дороги по всей области сковала гололедица. Из-за скользких дорог произошло как минимум одно ДТП.

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