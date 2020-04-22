На Волыни водитель во время прорыва через КПП наехал на пограничника (фото)

Задержали нарушителя в нескольких сотнях метров от пункта пропуска.

На Волыни в пункте пропуска «Ягодин» задержан водитель, который при попытке прорваться в Украину травмировал пограничника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, 21 апреля в 22:30 в пункте пропуска «Ягодин» гражданин Украины на «Опеле» польской регистрации, получив контрольный талон и не дожидаясь других формальностей, на большой скорости двинулся вперед, разбил шлагбаум и наехал на средство принудительной остановки, повредив все 4 колеса своего автомобиля.

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«Задержали нарушителя пограничники совместно с Нацполицией в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. Во время опасного маневрирования он наехал на ногу пограничнику», - добавили в ведомстве.

Как отметили в Госпогранслужбе, водитель подобным образом выехал из пункта пропуска «Дорогуск» на территории Польши.

«Алкогольных или наркотических веществ в организме мужчины не обнаружено. Запрещенных вещей и предметов при осмотре нарушителя и его автомобиля также не найдено. Однако причину своего поступка мужчина объяснить не смог», - сообщают в Госпогранслужбе.

Сейчас на нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 204-1, ст. 185-10, 202 КУоАП. В Нацполицию направили сообщение о выявлении уголовного преступления по ст. 345 УК.

Кроме того, сотрудники Нацполиции составили протоколы осмотра места происшествия, в том числе об административных правонарушениях по ч.1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами).