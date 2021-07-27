Свое поведение мужчина объяснить не смог.

В Ковеле Волынской области полностью голый мужчина пришел в церковь. За такую выходку его оштрафовали.

Об этом говорится в сообщении Ковельского районного суда.

Инцидент случился еще 3 мая в 12:00 в храме Воскресения Славуще на улице Тараса Боровца, 5.

Патрульные приехали в церковь, засняли на камеру голого мужчину и составили на него протокол об административном нарушении.

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Во время судебного заседания мужчина не смог объяснить, почему пришел в церковь голым.

В итоге суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и присудил ему 51 гривну штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

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Автор: Денис Прядко