Пострадавшего пытались спасти сначала обычные прохожие, а затем и прибывшие медики скорой.

В центре Днепра мужчина спрыгнул с многоуровневой парковки ТРЦ «МОСТ-Сити», прибывшие на место медики спасти его не смогли.

Как сообщает «Информатор», инцидент произошел вечером 30 мая. Очевидцы сняли происходящее на видео – на кадрах можно видеть, что мужчина вел себя неадекватно. В голом виде он ходил по краю парковки, кричал и что-то пел. По рекламной вывеске он слез на винтовой въезд на парковку и стал бродить по карнизу. В определенный момент мужчина разбежался и сорвался вниз с высоты 4-5 этажа.

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Пострадавшего пытались спасти сначала обычные прохожие, а затем и прибывшие медики скорой. Но от полученных травм он скончался.

Видео не рекомендуется к просмотру людям с уязвимой психикой

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Автор: Дмитрий Захаров