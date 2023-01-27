В преступную группу также входили некоторые работники учреждения.

На Волыни директор Шацкого национального природного парка с сообщниками на "мертвых душах" присвоила около миллиона гривен.

"В группу входили директор одного из национальных парков Волыни и некоторые работники учреждения. Они фиктивно оформили восьмерых работников Нацпарка. Липовые сотрудники на должностях научного отдела, юрисконсульта, технических работников работали лишь на бумаге, а зарплату за них получала директор", – отмечают в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, с октября 2021 по июнь 2022 года женщина вместе с сообщниками заработала на "мертвых душах" около 1 миллиона гривен. Директору сообщили о подозрении в мошенничестве, растрате имущества, подделке документов в составе организованной преступной группы (ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Видео дня

При этом в ГБР отмечают, что санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В суд подано ходатайство об отстранении ее от должности. Также решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам организованной преступной группы.

В то же время пресс-служба Волынской областной прокуратуры сообщает, что должностное лицо привлекло в преступную схему сожителя и нескольких подчиненных. Также отмечается, что директор парка привлекла предпринимателя в преступную схему для завладения мошенническим путем государственными средствами.

"Заключив договор о предоставлении услуг по программе "муниципальная няня", которые на самом деле не предоставлялись, чиновник подала документы на возмещение ей расходов на их оплату в общей сумме 23052 гривны и получила эти средства", – сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об изменении подозреваемой меры пресечения и об отстранении ее от должности.

Громкие дела ГБР

В Днепропетровской области Государственное бюро расследований (ГБР) накрыло схему масштабного хищения продуктов питания для военных ВСУ. Группа злоумышленников присваивала и перепродавала продукты питания.

Ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что на элитном курорте в Куршевеле (Франция) задержали экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Готовятся документы для его экстрадиции.

Вас также могут заинтересовать новости: