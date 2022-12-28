Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери.

На элитном курорте в Куршевеле (Франция) задержали экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, готовятся документы для экстрадиции.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. Сегодня, 28 декабря, запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери.

Следователи ГБР подготовили ходатайство о взятии под стражу до получения требования о выдаче (экстрадиции) экс-нардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалась взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.

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"В итоге, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одном из отелей Куршевеле представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит". После попыток оспорить правомерность задержания, фигурант согласился уйти вместе с представителями компетентных органов Франции", - рассказали в ГБР.

В ГБР напомнили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

"Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка", - говорится в сообщении.

На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир.

"Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА)", - добавили в ГБР.

Константин Жеваго: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады III–VIII созывов, бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

В Бюро напомнили, что 27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении, ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов данного финучреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

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