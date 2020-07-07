В Винницкой области семейная пара обустроила порностудию под детское модельное агентство (фото, видео)

35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в течение трех лет без согласия родителей проводили фото-, видеосъемку детей, выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали преимущественно иностранцам.

В Винницкой области полиция разоблачила гражданина Австрии и его жену, которые обустроили детское модельное агентство с целью изготовления и распространения продукции порнографического характера.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

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«Благодаря проведенным следственным и розыскным мероприятиям полиция собрала достаточно доказательств противоправных действий двух членов преступной группы, которые около трех лет занимались изготовлением и распространением продукции порнографического содержания с участием детей», - говорится в сообщении.

По предварительной информации следствия, 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото -, видеосъемку полуобнаженных малолетних мальчиков, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах.

«В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники без согласия родителей проводили фото-, видеосъемку детей, выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали преимущественно иностранцам за криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в гривну. Согласно заключению искусствоведческой экспертизы, проведенной специалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, отснятые фото и видеоматериалы имеют признаки детской порнографии», - сказано в сообщении.

В ходе проведения санкционированных обысков следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Обыски по месту жительства подозреваемых продолжаются.

Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Продолжается досудебное расследование.

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