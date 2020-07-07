В Одессе с выстрелами и погоней задержали членов этнической банды (фото, видео)

Официально о деталях спецоперации и о задержанных пока не сообщают.

В Одессе с выстрелами и погоней задержали членов этнической преступной группировки.

Читайте такжеНа Киевщине задержали вооруженную банду "смотрящего" Лукьяновского СИЗО (фото)Как сообщает «Думская», спецоперацию проводили бойцы Службы безопасности Украины (СБУ).

За членами банды, которые пытались скрыться на легковом автомобиле, гнались на двух микроавтобусах. В конце концов, машину зажали и заставили остановиться, а на всех, кто был в салоне, надели наручники. Авто злоумышленников было с молдавскими номерами.

Официально о деталях спецоперации и о задержанных пока не сообщают.

Ранее УНИАН писал, как в Киеве задержали банду, совершавшую разбойные нападения на дома граждан.

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