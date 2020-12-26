На Сумщине полиция начала расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легковушки, в которой погибли три человека.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, ДТП произошло на 262-м километре трассы Киев-Сумы-Юнаковка возле села Штеповка Лебединского района.
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«В результате столкновения автомобилей «Фольксваген Транспортер» и «Джилли СК» погибли водитель и две женщины-пассажирки легкового авто. Водителю минибуса медицинская помощь оказана без последующей госпитализации», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, в рамках которого выясняются все обстоятельства ДТП.
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