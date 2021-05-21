Парень несколько дней назад ушел из общежития и не вернулся.

На Сумщине из реки выловили тело 20-летнего гражданина Индии по имени Чаухан Манн, который без вести пропал три дня назад.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

19 мая в полицию поступило сообщение о том, что 20-летний парень несколько дней назад ушел из общежития и до настоящего времени не вернулся.

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Полицейские прочесывали территорию города, опрашивали знакомых и соседей разыскиваемого. Уже на третий день поисков парня обнаружили без признаков жизни в реке Псел. Сейчас его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Денис Прядко