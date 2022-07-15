Второй мужчина с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице.

На Сумщине сегодня, 15 июля, между селами Басовка и Юнаковка подорвалось на мине авто с двумя гражданскими людьми.

Об этом сообщил в Facebook начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Один мужчина погиб на месте, другой с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", - сказано в сообщении.

Живицкий отметил, что в настоящее время выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с пометкой "мины".

Он сообщил, что взрывотехники ГСЧС и полиции уже обследовали и разминировали большинство территории Сумщины.

"Но если вы видите отметку "мины" или "территория заминирована" - не стоит испытывать судьбу и проверять этот факт. Также не стоит снимать и забирать такие таблички по любым причинам", - отметил Живицкий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области во время купания в море в результате взрыва погиб мужчина ему оторвало голову.

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