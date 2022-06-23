Инцидент случился вечером 22 июня в Ахтырском районе.

На Сумщине машина полицейских подорвалась на мине, есть раненые и погибший.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вчера вечером, когда в Ахтырском районе машина полицейских подорвалась на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены.

Когда же на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранены еще пятеро. Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области во время отдыха на пляже человек подорвался на мине.

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