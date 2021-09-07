В момент спуска горняков в клети произошел обрыв транспортного каната.

Вследствие аварии на шахте "Красный партизан" на оккупированной территории Луганской области погибли 9 горняков, еще 19 травмированы.

Как сообщил в Facebook основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, по информации профсоюзных источников в ОРЛО стало известно, что клеть вертикального ствола шахты транспортировала горняков, которые работали в третью смену. Проводился спуск шахтеров, и в этот момент произошел обрыв транспортного каната.

В результате этого, по данным Лисянского, 9 человек погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести, из них трое – в тяжелом состоянии. У пострадавших в основном переломы.

Правозащитник добавил, что в клети находились 25 человек (допускается не более 12-ти), еще трое стояли в околоствольном дворе шахты. Последние также получили травмы.

Читайте такжеВзрыв на шахте в Удачном: количество погибших горняков выросло"По данным профсоюзных источников в ОРЛО, на шахте экономили электричество, и чтобы не пускать шахтную клеть дважды, набивали ее до отказа", - рассказал он.

Как отметил Лисянский, по предварительным данным, основная причина того, что произошло – изношенность транспортного каната, систематические перегрузки при перевозке горняков шахтным стволом, неисправность системы безопасности при авариях в вертикальных стволах при транспортировке людей и грузов. Кроме того, должен был сработать так называемый "парашют", который бы предотвратил трагедию.

Справка. Шахта "Красный партизан" расположена в городе Вознесеновка в оккупированной части Луганской области. Входит в состав ГУП "Востокуголь". Глубина шахты-1375 метров. Добывает уголь марки А – антрацит.

Как ранее сообщал УНИАН, информацию об аварии на шахте "Красный партизан" сначала сообщило российское пропагандистское информагентство "Интерфакс", ссылаясь на источник в так называемых "экстренных службах "ЛНВ". По их данным, на момент падения транспортной кабины находилось 25 человек, из них девять погибли.

Автор: Светлана Макринская