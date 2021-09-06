Всего в клети находились 25 человек.

Минимум девять человек погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "Интерфакс", ссылаясь на источник в так называемых "экстренных службах "ЛНР".

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - сообщил источник.

По его словам, всего в клети находились 25 человек.

"Информации по остальным застигнутым в клети пока нет", - сказал источник.

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Другие смертельные инциденты на шахтах оккупированного Донбасса

25 апреля 2019 года, в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка погибли 17 горняков. Поселок расположен возле Луганска и контролируется боевиками "ЛНР".

В ноябре 2020 года на шахте им. Скочинского в подконтрольном боевикам Донецке произошел пожар. В результате ЧП пострадали три человека, еще четверо погибли.

Автор: Денис Прядко