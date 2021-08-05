В больнице умерло еще двое горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте Шахтоуправления "Покровское".
Об этом председатель конфедерации свободных профсоюзов Украины и независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Украины Михаил Волынец (фракция "Батькивщина") сообщил в социальной сети Facebook.
"В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, которые были на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля", - сообщил Волынец
Также он отметил, что в больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших.
Читайте такжеВ Запорожье мужчина застрелился и отравился, но все равно выжил"Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия. Пять семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев", - заявил Волынец.
Взрыв на шахте "Покровское"
Как сообщал УНИАН, на шахте Шахтоуправления "Покровское", которая расположена в поселке Удачное Покровского района, 31 июля примерно в 05:12 произошел взрыв в Северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.
Досудебным расследованием установлено, что на шахте во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков.
Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения.