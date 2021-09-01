Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Донецкой области будут судить 23-летнего жителя Волновахского района за изнасилование несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что 13 июня около 23:00 мужчина вместе со знакомыми и родственниками праздновал во дворе собственного частного домовладения день рождения.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник заманил в спальную комнату 13-летнюю гостью и совершил в отношении нее действия сексуального характера", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Чернигове на рынке возле вокзала изнасиловали 13-летнюю девочкуПо информации прокуратуры, вернувшись в дом, испуганная девочка рассказала обо всем матери, которая в свою очередь, обратилась к правоохранителям. Уже на следующее утро правонарушителя задержали полицейские.

Обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины), направлен в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанной статье – до 15 лет за решеткой.

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Автор: Светлана Макринская