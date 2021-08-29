Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему объявили подозрение.

В Чернигове полиция задержала 58-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, 27 августа в полицию поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

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По данному факту открыто производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.

В настоящее время судом решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Местные СМИ сообщают, что изнасилование произошло на Привокзальном рынке. Мужчина попросил девочку помочь убрать в торговом вагончике, где и напал на нее.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сумской области парень представился полицейским и изнасиловал девушку-подростка.

Автор: Ирина Синельник