Врачи сообщили, что у детей, вероятно, острое отравление алкоголем.

На Ривненщине маленькие дети напились водки и попали в больницу. Мальчиков 11 и 12 лет госпитализировали из-за отравления алкоголем, скорую помощь вызвала мать одного из них.

Об этом в Facebook сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что 13 сентября в 20:26 на линию 103 поступил вызов о том, что в селе Дубно Сарненского района двое несовершеннолетних нуждаются в медицинской помощи. По словам матери одного из мальчиков, которая вызвала "скорую", дети выпили водку.

Медики, прибывшие по вызову, осмотрели двух малолетних пациентов.

Читайте такжеМассовое пищевое отравление детей в школе на Хмельнитчине: Минобразования инициирует проверку всех учебных заведен"Чувствовался резкий запах алкоголя и нетипичное поведение. Предварительный диагноз: острое отравление алкоголем", - говорится в сообщении.

После оказанной медицинской помощи детей госпитализированы в Рокитневскую ЦРБ. О происшествии сообщили полицейским. Где дети взяли алкоголь и кто из взрослых должен за это отвечать - пока не известно.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном невеселом инциденте с водкой. На Херсонщине молодая мать настолько напилась, что ее "вырубило" рядом с младенцем прямо в парке.

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Автор: Светлана Макринская