На Ривненщине маленькие дети напились водки и попали в больницу. Мальчиков 11 и 12 лет госпитализировали из-за отравления алкоголем, скорую помощь вызвала мать одного из них.
Об этом в Facebook сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.
Отмечается, что 13 сентября в 20:26 на линию 103 поступил вызов о том, что в селе Дубно Сарненского района двое несовершеннолетних нуждаются в медицинской помощи. По словам матери одного из мальчиков, которая вызвала "скорую", дети выпили водку.
Медики, прибывшие по вызову, осмотрели двух малолетних пациентов.
Читайте такжеМассовое пищевое отравление детей в школе на Хмельнитчине: Минобразования инициирует проверку всех учебных заведен"Чувствовался резкий запах алкоголя и нетипичное поведение. Предварительный диагноз: острое отравление алкоголем", - говорится в сообщении.
После оказанной медицинской помощи детей госпитализированы в Рокитневскую ЦРБ. О происшествии сообщили полицейским. Где дети взяли алкоголь и кто из взрослых должен за это отвечать - пока не известно.
Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном невеселом инциденте с водкой. На Херсонщине молодая мать настолько напилась, что ее "вырубило" рядом с младенцем прямо в парке.
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