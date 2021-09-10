Накануне вертолет задержали местные экологи.

На Ривненщине полиция изъяла вертолет, которым неизвестным веществом окроплялись посевы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления полиции Ривненщины Мария Юстицкая, сегодня местные правоохранители изъяли вертолет, которым неизвестные лица проводили сбрызгивание посевов вблизи Ривне.

Сейчас вертолет находится на территории сельхозпредприятия под охраной полиции.

По словам Юстицкой, вчера местные экологи задержали вертолет, когда тот во время проведения сбрызгивания полей сел на дозаправку. Как утверждают активисты, сбрызгивание проводилось без ведома общественности. На момент приезда правоохранителей пилот скрылся. Позже выяснилось, как утверждает представительница полиции, что вертолет около 30 лет не состоит на учете. Кому принадлежит - неизвестно.

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Розовые лужи на полях в Ровенской области

22 июля на сельхозугодьях вблизи Ровно обнаружили лужи с розовой водой. Специалисты провели забор проб почвы, воздуха и самого вещества для анализов.

23 июля было сообщено, что специалисты установили происхождение луж с розовой водой на сельхозугодьях вблизи ровно. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, розовая жидкость - это препарат "Префект". Он действует на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Препарат сертифицирован в Украине.

Эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка, где был обнаружен разлив розовой жидкости, и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет. Исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы - 0,003 мг/м3 (ПДК - 0,5 мг/м3); диоксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК - 0,2 мг/м3); оксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК - 0,4 мг/м3).

Угрозы для людей нет, отметили в ГСЧС.

Автор: Петр Хромых