Дети нашли брата повешенным на веревке, из которой были сделаны качели.

На Ривненщине 9-летнего мальчика нашли повешенным на качелях.

Об этом сообщает в Facebook Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.

"Сегодня, 29 июля, в 18:59 поступило сообщение о том, что в селе Кошмаки Варасского района "повесился мальчик". По словам человека, который вызвал "скорую", дети нашли брата повешенным на веревке, из которой были сделаны качели", - говорится в сообщении.

На вызов прибыла бригада Новорафаловского пункта постоянного базирования. Но медикам "скорой" пришлось лишь констатировать смерть ребенка, которому ориентировочно 9 лет.

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Предварительно известно, что мальчик - из многодетной семьи. По словам очевидцев, родителей не было рядом с ребенком.

О происшествии уже сообщили полицейским.

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Автор: Денис Прядко