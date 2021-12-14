На Ивано-Франковщине погибли 29-летний мужчина и 36-летняя женщина.

На Ивано-Франковщине в результате столкновения поезда с легковушкой погибли два человека.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, 13 декабря в 23:32 к спасателям поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.

"На месте происшествия спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчины, 1992 г. р., и женщины, 1985 г. р.", – говорится в сообщении.

На фото с места аварии видно, что от машины после столкновения с поездом осталась груда металла.

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Отмечается, что среди погибших – водитель, житель Ивано-Франковска, его пассажирка – из села Угринов.

По сведениям ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, по факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.

В полиции добавили, что 40-летний машинист поезда был трезвым.

Напомним, утром 7 декабря возле села Брусилов Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус, погибли 13 человек, еще около десяти пострадали.

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Автор: Светлана Макринская