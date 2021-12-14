Всего пострадали семь человек, из них двое госпитализированы.

Сегодня утром в Луганской области на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием маршрутки, в результате чего один человек погиб, еще 7 пострадали.

Об этом сообщает начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Сегодня в 6:40 утра в Старобельском районе, неподалеку с. Ореховое, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, водитель не учел дорожной обстановки (гололедица) и допустил выезд на обочину", - отметила она.

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Двое пассажиров госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве вечером 13 декабря на улице Академика Заболотного (Голосеевский район) произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.

Из-за ДТП было затруднено движение в направлении Одесской площади и Столичного шоссе.

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Автор: Леся Лещенко