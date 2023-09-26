В Лубенском районе большое облако дыма поднимается в небо.

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Инцидент произошел в Лубенском районе Полтавщины. "По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе", - отметил Лунин.

На месте работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Также Лунин обнародовал два видео, на которых наблюдается большой пожар и облако дыма, которое поднимается в небо.

Позже Лунин добавил, что на месте взрыва выгорают остатки газа. "Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Ситуация контролируемая", - отметил он.

Обновление 14:59. Глава Полтавской ОВА сообщил, что жертв в результате этого мощного взрыва, к счастью, нет.

Война в Украине - новости Полтавщины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 сентября оккупанты запустили по регионам Украины очередную партию иранских БПЛА "Шахед".

В Полтавской области в городе Кременчуг было зафиксировано ракетное попадание. От ударной волны повреждения получили несколько жилых домов в центральной части города: там выбиты окна, повреждена кровля и тому подобное. Пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб.

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