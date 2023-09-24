19 человек находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок.

В результате ракетного удара российских захватчиков по Кременчугу Полтавской области пострадали 55 человек. В больнице находятся 19 пострадавших.

"Количество пострадавших в результате вражеского удара по Кременчугу увеличилось до 55 человек", - сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

По словам Лунина, 19 человек находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок.

"Всего пострадало шестеро детей. Также среди пострадавших есть одна беременная женщина", - добавил глава ОВА.

Удар России по Кременчугу - что известно

22 сентября российские захватчики обстреляли ракетами Кременчуг. Руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отмечал, что одну ракету сбили силы противовоздушной обороны, но есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб.

В ночь на 23 сентября российские оккупанты запустили по регионам Украины очередную партию иранских БПЛА "Шахед". В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Россия задействовала в рамках атаки 15 дронов, нашим защитникам удалось сбить 14 целей.

Вас также могут заинтересовать новости: