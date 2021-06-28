В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро украинцев получили незначительные травмы.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Как отметил дипломат, 26 июня вблизи города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По его словам, среди пассажиров были 11 украинских туристов.
"Пятеро украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания компенсировала расходы на лечение", - сообщил Николенко.
Читайте такжеВ Польше произошло ДТП с танками, боевая техника сгорела (видео)При этом по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором.
По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя.
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