В связи с аварией Посольство Украины поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором.

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро украинцев получили незначительные травмы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Как отметил дипломат, 26 июня вблизи города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По его словам, среди пассажиров были 11 украинских туристов.

"Пятеро украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания компенсировала расходы на лечение", - сообщил Николенко.

Читайте такжеВ Польше произошло ДТП с танками, боевая техника сгорела (видео)При этом по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором.

По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя.

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Автор: Виталий Саенко