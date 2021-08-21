"Спасибо тебе, Россия! Спасибо тебе, Одесса!" - Воскликнул режиссер со сцены.

Британский кинорежиссер, участник знаменитой британской комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией во время награждения на Одесском международном кинофестивале.

Гиллиам получил Золотого Дюка за вклад в киноискусство из рук президента ОМКФ Виктории Тигипко.

"Спасибо тебе, Россия! Спасибо тебе, Одесса!" - Воскликнул режиссер, благодаря.

Примечательно, что перед этим, приглашая Гиллиама на сцену, Тигипко сказала, что надеется, следующий фильм режиссера будет как-то связан с Украиной, несколько раз упомянув слово Украина.

В зале словам Гиллиама не обрадовались и, заметив это, режиссер понял, что допустил ошибку. Он коротко извинился и попытался оправдаться, однако ведущая Янина Соколова обратилась к нему в микрофон.

"Нет, Россия - это не Украина, простите, вам следует знать. Слава Украине! Слава нации!", - сказала ведущая.

Зал отвечал ей словами "Героям слава!" и "Смерть врагам!"

"Это Украина!" - Подытожила ведущая.

Свою оговорку режиссер в частности попытался объяснить тем, что царящая атмосфера заставила его потерять связь с реальностью.

В конце торжественной церемонии партнер ОМКФ, помогавший договориться с Гиллиамом о приезде на фестиваль, объяснил ошибку режиссера тем, что много знаменитых фильмов, снятых в Одессе во времена Советского Союза , позиционировались как советские - это могло запутать британского гостя.

Примечательно, что на официальных страницах фестиваля в социальных сетях появилось отдельное обращение Гиллиама, где он говорит "Спасибо, Украина! Спасибо, Одесса!"

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Автор: Катерина Комолова