Малыша привязали между лежаками на жаре.

На одном из пляжей Одессы заметили необычного "отдыхающего". Мужчина привел с собой маленького леопарда.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Одесса INFO.

В ролике видно, что маленького хищника привязали между лежаками. Похоже, что малышу не комфортно на жаре, но хозяина это явно не беспокоит. "Котенок" пытался снять поводок и освободиться, но у него это не удалось.

В комментарии к видео указано, что вид у малыша нездоровый, он кажется замученным и изможденным.

"Состояние и поведение малыша видно на видео… зато хозяин чилится себе", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе неизвестные в автомобиле с открытым окном возили леопарда.

Исходя из видеозаписи, в иномарке, которая движется по улице, находятся двое мужчин: один – за рулем, другой – рядом с ним, на пассажирском сидении. Вместе с пассажиром – леопард.

На хищнике, который периодически выглядывает в открытое окно, ошейник и поводок, за который мужчина придерживает животное.

Автор: Анастасия Горбачева