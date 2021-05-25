По всей видимости, антилопа гну потеряла мать во время сезонной миграции.

В Национальном парке Серенгети, Танзания, туристический гид запечатлел нападение самки леопарда на детеныша антилопы гну.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

36-летний экскурсовод Фрэнсис Киджази ехал по парку с туристом, когда заметил в полукилометре от дороги притаившегося на дереве леопарда. Вскоре мимо дерева прошел уставший и страдавший от жажды детеныш антилопы гну. По всей видимости, он потерял мать во время сезонной миграции.

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Заметив отбившееся от стада животное, самка леопарда слезла с дерева, незаметно подкралась к антилопе и около пяти минут выжидающе наблюдала за ней. Затем голодная хищница прыгнула на жертву, убила ее и утащила добычу под дерево, где отдыхал ее трехмесячный детеныш.

Национальный парк Серенгети граничит с расположенным в Кении заповедником Масаи-Мара. Одна из особенностей парка Серенгети и близлежащих заповедников - ежегодная миграция животных. Осенью больше миллиона антилоп гну и около 220 тысяч зебр перемещаются с северных холмов на южные равнины, а с наступлением весны животные мигрируют на запад и север. В пути гибнет много зверей, но и рождается примерно четверть миллиона детенышей.

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Автор: Денис Прядко