Крупный хищник находится на переднем сидении.

В Одессе неизвестные в автомобиле с открытым окном возят леопарда.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, которые увидели эту "прогулку" и успели сделать видео, которое обнародовали.

Исходя из видеозаписи, в иномарке, которая движется по улице, находятся двое мужчин: один – за рулем, другой – рядом с ним, на пассажирском сидении. Вместе с пассажиром – леопард.

На хищнике, который периодически выглядывает в открытое окно, ошейник и поводок, за который мужчина придерживает животное.

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Автор: Лариса Козовая