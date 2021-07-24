На хищнике - ошейник и поводок / скриншот
В Одессе неизвестные в автомобиле с открытым окном возят леопарда.
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, которые увидели эту "прогулку" и успели сделать видео, которое обнародовали.
Исходя из видеозаписи, в иномарке, которая движется по улице, находятся двое мужчин: один – за рулем, другой – рядом с ним, на пассажирском сидении. Вместе с пассажиром – леопард.
На хищнике, который периодически выглядывает в открытое окно, ошейник и поводок, за который мужчина придерживает животное.
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