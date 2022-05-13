Злоумышленник "погорел" на закупке респираторных масок.

В Одесской области один из руководителей медучреждения разоблачен в растрате 2 млн грн, выделенных для борьбы с COVID-19.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, заместитель руководителя одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета в апреле 2021 года без проведения тендера заключил соглашение с поставщиком о закупке для медиков респираторных масок для защиты дыхательных путей. При этом закупка была по цене завышенной более чем на 80%.

"Переплата на закупке составила более 2 млн грн. Таким образом, государственному бюджету нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту растраты бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности и норму по отстранению от работы невакцинированных сотрудников в Украине.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какая сейчас ситуация с распространением коронавируса в Украине. По его словам болезнь никуда не исчезла, но заболеваемость пошла на спад.

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