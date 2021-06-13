Спасатели призвали местных жителей заботиться о безопасности во время отдыха на воде.

В Николаевской области в течение одного вечера нашли тела двух человек, погибших на воде.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. В частности, в 15:40 полицейские сообщили о том, что в реке Южный Буг на расстоянии 20 метров от берега обнаружено тело женщины. Приключение произошло в Синюхинобродской громаде.

Позже, в 19:10 стало известно, что в селе Семеновка в 5 метрах от берега обнаружено тело мужчины. Обстоятельства событий устанавливают правоохранители.

Спасатели призвали местных жителей заботиться о безопасности во время отдыха на воде. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Читайте такжеНа Прикарпатье 12-летний мальчик погиб в реке Черемош - его унесло течением

Напомним, в селе Вакуленцы 11 апреля перевернулась лодка с тремя людьми.

Работники городской спасательно-водолазной службы извлекли из воды тела двух погибших.

Третьего человека, который находился в лодке, ищут водолазы. Если ее не найдут до ночи, то поиски продолжат на следующий день, сообщил представитель службы. Обстоятельства гибели этих людей устанавливают.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров