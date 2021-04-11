Третьего человека, который находился в лодке, ищут водолазы.

В селе Вакуленцы 11 апреля перевернулась лодка с тремя людьми.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста (видео)Об этом пишет Суспільне со ссылкой на ГСЧС Полтавщины.

О происшествии спасателям сообщили около 16:20.

Работники городской спасательно-водолазной службы извлекли из воды тела двух погибших.

Третьего человека, который находился в лодке, ищут водолазы. Если его не найдут до ночи, то поиски продолжат на следующий день, сообщил представитель службы.

Обстоятельства гибели этих людей устанавливают.

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Автор: Людмила Жерновская