Из воды извлекли тела двух погибших / скриншот
В селе Вакуленцы 11 апреля перевернулась лодка с тремя людьми.
Читайте такжеНа Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста (видео)Об этом пишет Суспільне со ссылкой на ГСЧС Полтавщины.
О происшествии спасателям сообщили около 16:20.
Работники городской спасательно-водолазной службы извлекли из воды тела двух погибших.
Третьего человека, который находился в лодке, ищут водолазы. Если его не найдут до ночи, то поиски продолжат на следующий день, сообщил представитель службы.
Обстоятельства гибели этих людей устанавливают.
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