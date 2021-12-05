В ОЕОУ подчеркнули, что это уже шестой случай антисемитского нападения на Ханукии в Украине за текущую Хануку.

В Ужгороде Закарпатской области неизвестные вандалы сбросили Ханукию в реку Уж.

Как сообщила в своем Telegram-канале Объединённая еврейская община Украины, акт антисемитского вандализма обнаружен сегодня, 5 декабря.

Представители еврейской общины вызвали полицию на место происшествия.

Читайте такжеНеизвестные повалили Ханукию на Троещине в Киеве

Сообщается, что Ханукия была установлена на площади возле Ужгородской ортодоксальной синагоги. Сейчас там располагается Закарпатская областная филармония.

"Объединённая еврейская община Украины напоминает, что это уже шестой случай антисемитского нападения на Ханукии в Украине за текущую Хануку", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева на Крещатике вандалы попытались разрушить Ханукию. Вандала остановили представители "Муниципальной варты".

Помимо этого вандалы повалили Ханукию в Днепре. По факту инцидента местная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершённые группой лиц) УК Украины. Позже вандалов задержали.

Также вандалы повредили Ханукию в Ривном. По словам очевидцев, на Ханукии была оставлена записка с примерным содержанием "Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью".

Автор: Григорий Бондарь