Инцидент произошел ранним утром 29 ноября.

Утром 29 ноября в Днепре группа из пяти подростков повалила Ханукию.

Об этом сообщает в Telegram "Объединенная еврейская община Украины", ссылаясь на Ситуационный центр Днепра.

Читайте такжеХанука: как праздновать еврейское торжество, что готовить, кого поздравлятьИнцидент произошел в 5:48 утра, полиция вносит данные в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось, в центре Киева на Майдане Незалежности вандалы попытались разрушить Ханукию. Вандала остановили представители "Муниципальной варты". ОЕОУ обратится в ГУНП Киева с заявлением об открытии уголовного производства.

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Автор: Григорий Бондарь