В ОЕОУ уточнили, что акт вандализма был обнаружен утром 4 декабря.

Сегодня утром в Ровно вандалы повредили Ханукию.

Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) в Telegram. "Разрушена большая часть светильников, а также распределительный щит", - отмечается в сообщении.

В ОЕОУ уточнили, что акт вандализма был обнаружен утром 4 декабря. По словам очевидцев, на Ханукии была оставлена записка с примерным содержанием "Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью".

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Ровенская еврейская община на место происшествия вызвала наряд патрульной полиции для составления заявления.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября неизвестные лица повалили Ханукию на столичной Троещине. Ханукия принадлежит Еврейской общине Левого берега Киева и уже вновь установлена на свое место. В ОЕОУ отмечают, что это уже третья пострадавшая Ханукия в Украине за три дня Хануки.

Автор: Виолетта Орлова