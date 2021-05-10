Полиция расследует производство.

В Николаевской области в аварии пострадали две несовершеннолетних девочки.

Читайте такжеВ жуткой аварии на трассе Киев-Чоп погибла целая семья (фото, видео)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В понедельник, 10 мая, примерно в 15:00 на автодороге «Братское – Людмилівка» вблизи Братского 45-летняя водитель ВАЗ-21063 не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В результате аварии водитель и две 8-летние пассажирки с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

Событие квалифицировано предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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Автор: Катерина Шварц