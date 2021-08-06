Ранее судимого злоумышленника снова отправили под арест.

На Николаевщине арестовали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии в отношении своей 44-летней матери.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Злоумышленник, который ранее был осужден за имущественные преступления и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в два года, систематически совершал психологическое и физическое насилие над своей матерью.

"Во время судебного рассмотрения указанного преступления, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес потерпевшей и угрожал убийством последней, которые потерпевшая восприняла как реальные. Кроме этого, после удовлетворения ходатайства прокурора об избрании обвиняемому меры пресечения, последний в очередной раз в словесной форме подтвердил о намерении лишить жизни своей матери, путем убийства последней", - говорится в сообщении прокуратуры.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УК Украины. В итоге суд арестовал 22-летнего злоумышленника.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола". Среди прочего этот документ позволяет пострадавшему лицу получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.

Автор: Юрий Годован