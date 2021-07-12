Большинство граждан (62%) считают проблему домашнего насилия серьезной и широко распространенной в Украине.

Около полутора миллионов украинцев утверждают, что стали жертвами жесткого обращения в быту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) и презентованного сегодня во время пресс-конференции.

"По состоянию на сегодня примерно полтора миллиона взрослых украинцев говорят о том, что они лично подвергаются домашнему насилию в семье", - сообщил исполнительный директор UIF Вадим Денисенко.

Опрос показал, что большинство граждан (62%) считают проблему домашнего насилия серьезной и широко распространенной в Украине. Еще 27% считают, что проблема заслуживает внимания, и лишь 5% называют ее преувеличенной и редкой. Около 40% граждан утверждают, что их родственники, близкие, знакомые сталкивались с домашним насилием. В то же время 7% опрошенных утверждают, что сами сталкивались с ним. При этом 60% ответили, что им неизвестны случаи домашнего насилия.

Согласно результатам опроса, три четверти граждан утверждают, что хорошо понимают, что означает термин "домашнее насилие", еще 17% хотя бы что-то слышали о нем, и лишь 7% не знают, что означает этот термин.

Граждане преимущественно считают, что домашнее насилие проявляется прежде всего в физических или психологических проявлениях и несколько меньше в разного рода запретах или принуждениях.

Двумя основными проявлениями, которые упоминает абсолютное большинство респондентов, являются избиение (нанесение телесных повреждений) и угрозы (психологическое давление) – соответственно 79% и 70% называют именно их.

Сюда же относятся и ответы относительно совершения подобных действий и в отношении несовершеннолетних детей: 66% называют домашним насилием словесные оскорбления, унижения несовершеннолетнего ребенка, ее избиения – 65%, еще столько же психологическое давление на нее и почти столько же – пинки, пощечины, толкание, щипание.

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При этом такие проявления домашнего насилия, как запрет учиться, принуждение к работе или запрещение работать, называют в два-три раза меньше опрошенных.

Абсолютное большинство граждан основными причинами домашнего насилия считают две – употребление алкоголя (79%) и употребление наркотических веществ (68%). Они называются чаще всего и занимают безусловные первое и второе место в списке причин домашнего насилия по мнению респондентов.

С существенным отрывом от них идут такие две причины, как финансовые неурядицы (44%) и молчание пострадавших от домашнего насилия (42%). Также 38% назвали психологическую зависимость от обидчика в качестве причины домашнего насилия.

Также опрос показал, что около половины (48%) респондентов из числа тех, кто рассказал про известные им случаи домашнего насилия, утверждают, что по факту этого насилия никто в полицию не обращался.

Зато 36% ответили, что по данному факту была вызвана полиция, 14% рассказали об обращение к участковому с просьбой провести беседу с обидчиком и 11% знают о подачи заявления в полицию.

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Треть (34%) из тех респондентов, которые заявляют об известных им обращениях в полицию по факту домашнего насилия, утверждают, что полицейские хотя и приняли заявление, но никаких дальнейших действий не произошло и насилие продолжилось, еще 19% рассказали, что полицейские составили протокол, но обидчик не был привлечен к ответственности.

В то же время, 22% утверждают, что полицейские провели беседу и насилие прекратилось, а 16% - что полицейские составили протокол и обидчик был привлечено к ответственности.

Основными причинами отсутствия обращения в полицию по факту домашнего насилия респонденты, которым известно о таких случаях, называли неверие, что это что-то изменит (43%), нежелание выносить семейные проблемы на люди (34%) и страх, что это повлечет за собой еще большее насилие (28%).

Кроме того, исследование показывает, что большинство граждан (58%) считает, что именно усиление уголовной ответственности за совершение домашнего насилия позволит избежать его проявления. Это средство на безоговорочном первом месте в общественном мнении.

На втором месте, с существенным отрывом, - интенсивная профилактическая работа участковых инспекторов с "проблемными" семьями – этот метод называют 34% опрошенных.

Четверть респондентов (26%) называют увеличение срока задержания полицией обидчиков более, чем на 3 часа, действенным противодействием для проявлений домашнего насилия.

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Как проводился опрос

Опрос проведен с 18 по 28 июня 2021 года. Объем выборки составляет 2400 респондентов. Выборка является пропорционально стратифицированной по признакам "области Украины и г. Киев" и "тип населенных пунктов - городские/сельские". В целом, выборка представляет взрослое население Украины (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

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Автор: Леся Лещенко