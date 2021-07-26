Мужчина попал в реанимацию.

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства травмирования мужчины, который выпал с поезда.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Около 03:00 начальник поезда сообщением "Львов-Мариуполь" сообщил в полицию, что во время движения в городе Золочев выпал молодой человек.

23-летнего жителя Хмельницкого с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию.

Читайте такжеВ Харькове из-под земли вырвался огненный столб: что это может быть (видео)Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Людмила Жерновская