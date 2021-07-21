46-летний погибший проходил лечение, это была не первая его попытка самоубийства.

На улице Драгоманова в Киеве мужчина выпал с 6 этажа и разбился насмерть.

Как сообщает dtp.kiev.ua, 46-летний погибший проходил лечение, имел справку, продолжал пить медицинские препараты. Утверждается, что это была не первая его попытка самоубийства.

Прибывшие на место медики могли только констатировать смерть мужчины.

Накануне в Киеве правоохранители, спасатели и неравнодушные граждане спасли женщину от самоубийства.

Читайте такжеПод Киевом мужчина пытался убить жену, чтобы "встретиться на том свете" (видео)

Полицейские прибыли по вызову на улицу Бориспольскую. Там прохожие услышали, как женщина кричит в квартире, и позвонили в полицию.

Женщина вела себя нервозно и угрожала прыгнуть, если к ней кто-то приблизится. В определенный момент она наклонилась вперед и выпала, однако патрульные среагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу.

Потерпевшая сопротивлялась, держать ее становилось все труднее. На помощь полицейским пришли неравнодушные граждане. Вместе они держали женщину до прибытия спасателей, которые с помощью лестницы и веревки затянули ее обратно в квартиру.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров