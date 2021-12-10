Злоумышленник утверждает, что ссора произошла из-за ревности.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан мужчина, избивший жену до состояния комы.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции.

Отмечается, что преступление произошло в доме супругов. По словам 30-летнего подозреваемого, во время семейного ужина он выпил спиртное, и начал ссориться с потерпевшей из-за постоянной ревности.

"В результате, сорвал на ней злобу – жестоко избил. Женщина некоторое время была в сознании, и самостоятельно ушла спать, но не проснулась. Тревогу забила знакомая супругов, когда пришла в гости и не смогла разбудить 36-летнюю хозяйку", - говорится в сообщении.

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Женщину госпитализировали в состоянии комы, ее муж задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("нанесение тяжких телесных повреждения"). Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в городе Доброслав Одесской области суд приговорил к 3 годам ограничения свободы мужчину, который в 2020 году похитил 7-летнюю девочку.

По мнению следствия, он решил ее похитить, открыл переднюю пассажирскую дверь и, пообещав подарок, подманил ребенка к машине, втащил в салон и уехал. Следствие считает, что мужчина хотел похитить ребенка, так как имеет склонности к педофилии, а позже намеревался аналогичные действия совершить в отношении другого ребенка, в населенном пункте Березовка.

Автор: Лариса Козовая