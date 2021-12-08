Задолженность составляет почти 240 миллионов гривень.

39 горняков уже более суток отказываются покидать шахту "Червоноградская" на Львовщине, потому что еще с сентября им нормально не платят зарплату.

К протесту горняков под землей присоединились работники еще пяти шахт, которые митингуют на поверхности и наоборот - отказываются спускаться в забой, говорится в сюжете ТСН.

"Последний раз было переведено, если я не ошибаюсь, 12% за октябрь. Мы должны что-то делать: перекрывать дороги или ехать под Львовскую ОГА, что-то решить. Потому что иначе жить нельзя. Много шахтеров работает на одной работе, в шахте, а потом вынуждены идти на вторую работу, чтобы заработать и прокормить семью", - рассказал один из участников протеста, шахтер Андрей Хмиль.

Еду и горячие напитки горнякам под землей спускают коллеги.

"Люди уже отчаиваются, сколько можно ждать? У каждого есть семьи, каждому нужно оплачивать коммунальные услуги, как это делать, каким образом? Перед Новым годом, перед пасхальными праздниками и фактически ко Дню шахтера мы вынуждены ехать в Киев выбивать свои заработанные средства", - говорит председатель профсоюзной организации шахты "Межиричанская" Андрей Паска.

На балансе государственного предприятия "Львовуголь" шесть шахт, где работают около 7 тысяч рабочих. Задолженность составляет почти 240 миллионов гривень. По словам руководителей предприятия, они бы и хотели выплатить долги, однако шахты дотационные, самостоятельно не окупаются, поэтому их финансирует государство.

Читайте такжеВ Кривом Роге обвал на шахте похоронил горняка"Мы обращаемся ко всем, к министерствам, к Шмыгалю, ожидали, что будет все же решение о погашении долга, но его не приняли, не хватило голосов. Внести внеочередную сессию и все же принять изменения в бюджет, чтобы погасить долг шахтерам", - заявил генеральный директор ГП "Львовуголь" Олег Акимов.

Администрация предприятия обещает поехать в Кабмин, чтобы решить вопрос выплат. Протестующие горняки тем временем до сих пор остаются в забое, хотя коллеги уже просят их подняться на поверхность и присоединиться к наземной забастовке. Длительное пребывание под землей может навредить здоровью.

Как сообщал УНИАН, в Украине задолженность предприятий по выплате заработной платы в октябре 2021 года выросла на 53,4% по сравнению с 1 января 2021 года и на 1 ноября составила 4,007 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова