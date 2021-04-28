На Луганщине полицейские задержали 48-летнего жителя Северодонецка, который подозревается в изнасиловании 6-летней девочки. Ребенка госпитализировали в больницу.
Читайте такжеПодозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в СИЗООб этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
Отмечается, что накануне, вечером 27 апреля в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.
В ходе проведения следственно-оперативных действий установили личность преступника, его место нахождения и задержали его.
«Во время проведения неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления и по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства», – говорится в сообщении.
Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления, работающий инженером на одном из предприятий города.
По факту преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование).
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