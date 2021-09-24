Отец погибшего рассказал, что через две недели после гибели Дмитрия наконец привезли домой из Польши в гробу, одетым в чужую одежду, а на лице и руках тонны грима.

Тело Дмитрия Никифоренко, который погиб при загадочных обстоятельствах в польском городе Вроцлав, вернули в Украину только через две недели после смерти и с большим количеством грима на лице.

Об этом изданию"Факты" рассказал отец погибшего 25-летнего украинца Сергей Никифоренко.

"Через две недели после гибели Дмитрия наконец привезли домой из Польши в гробу, одетым в чужую одежду. На лице и руках тонны грима. Но нам — родителям, родным и близким — даже не позволили обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания. Мол, идет следствие, тела еще нельзя касаться. Процедура доставки тела домой стоила около четырех тысяч евро", — рассказал изданию отец погибшего .

Мужчина отметил, что собрать такую сумму в один момент семья не могла. Поэтому пришлось взять деньги, которые Дмитрий откладывал на свадьбу. Помог им и коллектив немировского лицея №2, где учился украинец, а также его друзья, земляки и коллеги.

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Что именно стало причиной смерти, все еще не установлено. По предварительной информации, которую опубликовала польская Gazeta Wyborcza, парень "возвращался на автобусе домой после распития спиртных напитков с коллегами по работе. По одной из версий, он заснул в автобусе, по другой — странно себя вел, бился головой об окно. Поэтому водитель вызвал скорую помощь и полицейский патруль".

Во время экспертизы в крови Дмитрия якобы нашли 1,5 промилле алкоголя и поместили его в вытрезвитель. По словам местных полицейских, украинец "агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники". Позже стало известно, что Дмитрий Никифоренко умер.

На шее остались черно-синие следы. Словно кто-то наступил Дмитрию на шею. Были гематомы, следы от ран, где кровь запеклась на локтях и ногах. Медицинский эксперт пояснил, отводя глаза, что Дмитрий, умирая, неудачно упал и ушибся", - пишет издание.

Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше: детали

Дмитрия Никифоренко задержали во Вроцлаве еще в конце июля, когда мужчина возвращался с работы на автобусе, якобы навеселе. Водитель автобуса высадил парня, якобы потому что тот бил головой в окно, и вызвал спасателей. Те в свою очередь вызвали полицию.

Польское издание "Газета Выборча" получило видео с вытрезвителя, куда доставили украинца. Как пишет издание, из видео видно, что Дмитрий агрессивно себя не вел, но польские правоохранители стали его бить. Навалились вшестером, били кулаками, дубинкой и душили, прижимая голову к полу коленом. Получасовое пытки Дмитрий Никифоренко не выдержал, врачи реанимировать его не смогли.

По информации издания, по факту смерти украинца открыто дело по статье о неумышленном доведении до смерти человека. Виновникам грозит до пяти лет заключения. В настоящее время известно, что четырех полицейских отстранили от службы, а еще двоих уволили.

25-летний Дмитрий приехал во Вроцлав на заработки и работал на стройке. Парень планировал в сентябре жениться на украинке, с которой познакомился в Польше.

Автор: Ирина Погорелая