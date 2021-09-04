Пограничники обнаружили нарушителя в пункте пропуска "Владимир-Волынский" во время проверки поезда.

Пограничники Волынского отряда задержали украинца, который пытался незаконно выехать в Польшу в грузовом вагоне.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, нелегального путешественника обнаружил пограничный наряд во время проверки поезда, следовавшего в Польшу через пункт пропуска "Владимир-Волынский".

"Заглянув в один из грузовых вагонов, пограничники заметили мужчину. Никаких документов он при себе не имел, правоохранителям же сообщил, что является жителем Ривненской области. Мужчина признался, что таким образом пытался избежать паспортного контроля и незаконно попасть за границу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве нетрезвый мужчина угрожал взорвать дом: полиция провела спецоперацию (видео)Отмечается, что за попытку незаконного пересечения границы мужчине придется отвечать в суде.

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Автор: Инна Андалицкая