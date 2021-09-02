Двух полицейских уже уволили, а еще четверых отстранили.

Жуткая история о гибели украинца в польском Вроцлаве всколыхнула Украину. 25-летний Дмитрий умер из-за неадекватных действий местных полицейских.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Трагедия произошла еще 30 июля. Дмитрий Н. из Немирова Винницкой области возвращался домой городским автобусом после встречи с друзьями. У парня в крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Водитель автобуса высадил парня, якобы потому что тот бил головой в окно, и вызвал спасателей. Те в свою очередь вызвали полицию.

Читайте такжеУкраинскую заробитчанку избили в Польше: не продала алкоголь полькеПо словам польских правоохранителей, парень был агрессивный, сопротивлялся задержанию и кусался. При этом камеры полицейских были отключены все время, пока они не прибыли в участок. На кадрах из вытрезвителя видно, что у украинца на руках наручники, а на лице специфические следы после применения перечного газа.

При этом отмечается, что в санитарно-медицинском учреждении полицейские били парня палками, кулаками, ногами придавливали к полу, а позже к кровати. В какой-то момент он перестал подавать признаки жизни. Ему пытались оказать помощь, пока не приехала скорая, медики которой реанимировали его еще около часа.

Семья погибшего утверждает, что парень не злоупотреблял алкоголем и не был агрессивным. Их уже допросили на предмет того, принимал ли он наркотики.

По информации издания, по факту смерти украинца открыто дело по статье о непреднамеренного доведение до смерти человека. Виновникам грозит до пяти лет заключения. На данный момент известно, что четырех полицейских отстранили от службы, а еще двух уволили.

25-летний Дмитрий приехал во Вроцлав на заработки и работал на стройке. Парень планировал в сентябре жениться на украинке, с которой познакомился в Польше.

Как ранее сообщал УНИАН, в Польше трагически погиб 23-летний украинец. Игорь Турецкий несколько лет работал в Катовице. В его квартире начался пожар, который он пытался потушить, но безуспешно. Он получил тяжелые ожоги, которые привели к смерти.

Автор: Анастасия Горбачева