Его передали сотрудникам СБУ.

В Киевской области пограничники задержали возможного участника диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

В мобильном телефоне мужчины нашли материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды.

Кроме того, пограничники нашли у него мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в Российскую Федерацию и Беларусь.

"Теперь свою "позицию" мужчина будет объяснять сотрудникам Службы безопасности Украины", - отметили в ГПСУ.

Также сообщается о гражданах Узбекистана, Туркменистана и РФ, которые направлялись в Киев с фальшивыми водительскими удостоверениями. Украинские пограничники передали их сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что на Сумщине в бою с ДРГ оккупантов погиб пограничник, у него остались жена и дети.

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