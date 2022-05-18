В Одессе задержан предполагаемый пособник оккупантов, снимавший блокпосты на видеорегистратор.
Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.
Она отметила, что патрульные задержали водителя автомобиля Mitsubishi, который снимал на видеорегистратор работу блокпоста. В его телефоне правоохранители также обнаружили множество пророссийских Telegram-каналов, в салоне машины — телескопическую дубинку.
Предполагаемого диверсанта передали следователям полиции.
Ракетный удар по Одесской области 16 мая:
16 мая по Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, пострадали четыре человека, в числе которых - 5-летний ребенок.
Из-за удара произошел пожар, площадь разрушения - порядка 500 кв. м. Обстрел совершен самолетами стратегической авиации. Изначально сообщалось о поражении объекта туристической инфраструктуры и несколько соседних частных зданий.
По состоянию на 18 мая российские оккупанты бьют ракетами по Одесской области.
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