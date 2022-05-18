В телефоне задержанного правоохранители нашли множество пророссийских Telegram-каналов, а в салоне авто — телескопическую дубинку.

В Одессе задержан предполагаемый пособник оккупантов, снимавший блокпосты на видеорегистратор.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

Она отметила, что патрульные задержали водителя автомобиля Mitsubishi, который снимал на видеорегистратор работу блокпоста. В его телефоне правоохранители также обнаружили множество пророссийских Telegram-каналов, в салоне машины — телескопическую дубинку.

Предполагаемого диверсанта передали следователям полиции.

Ракетный удар по Одесской области 16 мая:

16 мая по Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, пострадали четыре человека, в числе которых - 5-летний ребенок.

Из-за удара произошел пожар, площадь разрушения - порядка 500 кв. м. Обстрел совершен самолетами стратегической авиации. Изначально сообщалось о поражении объекта туристической инфраструктуры и несколько соседних частных зданий.

По состоянию на 18 мая российские оккупанты бьют ракетами по Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости:

Найди, если сможешь: украинец пытался сбежать за границу под матрасом (фото)

В Одесской области руководителя медучреждения уличили в растрате 2 миллионов, выделенных на COVID-19

ФСБ сфабриковало уголовное дело против крымской журналистики - Денисова