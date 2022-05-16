Враг пытался осуществить прорыв через государственную границу Украины и открыл огонь по территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

На Сумщине в бою с диверсионно-разведывательной группой россиян погиб пограничник Александр Поповченко. У него остались жена и двое детей.

Это произошло 16 мая, когда враг пытался осуществить прорыв через государственную границу Украины, сообщается на странице городского совета Глухова Facebook.

"Главный сержант Александр Поповченко был инспектором пограничной службы второй категории. Он имел 10-летний опыт службы в ПСУ, в прошлом году уволился после окончания очередного контракта. После полномасштабного вторжения России принял решение продолжить службу и делать то, что умел: защищать границу Украины. По мобилизации был призван в отдел пограничной службы "Глухов", - рассказали в пресс-службе.

16 мая оккупанты предприняли попытку прорыва государственной границы. Рашисты открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Пограничник и его собратья вступили в бой с ДРГ, которые пытались зайти на территорию Украины под прикрытием огня. Поповченко получил смертельное ранение, он погиб рано утром. У 44-летнего пограничника остались жена и двое детей.

"Пограничники дали жесткий отпор россиянам, те отступить за линию государственной границы. Склоним головы перед мужественным сыном глуховской земли! Он положил жизнь, чтобы защитить всех, кто мирно спал в это солнечное утро. Слава каждому верному присяге воину! Низко кланяемся всем, кто с оружием в руках останавливает врага", - добавили в сообщении и рассказали, что прощание с погибшим состоится завтра, 17 мая, в 11:00 около Трех-Анастасиевского собора в Глухове.

Ранее УНИАН уже сообщал, что экс-игрок Шахтера трогательно попрощался с погибшим на войне родственником.

Вас также могут заинтересовать новости: